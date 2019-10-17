台灣芭樂打進美國市場 蔡英文：這不是芭樂票

台灣將成為第二個芭樂可以銷往美國市場的國家。總統蔡英文今天在臉書發文表示，這3年多來，我們針對農業做出的宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-10-17 19:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕台美關係持續升溫，美國聯邦公報預告華府時間17日將公告台灣芭樂准入，台灣將成為第二個芭樂可以銷往美國市場的國家。總統蔡英文今天在臉書發文表示，這3年多來，我們針對農業做出的宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡。她特別文末標註，「這不是MOU」、「這不是芭樂票」。

蔡總統表示，這3年多來，我們針對農業做出的宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡。

蔡總統說，過去，台灣一直想把芭樂賣到美國去，但是都未能順利外銷。近來，台美的關係增溫，美國今天終於公布好消息，台灣的芭樂可以賣到美國去了，我們成為全世界唯二，外銷芭樂到美國的國家，而且還是亞洲第一個。

蔡總統表示，接下來，我們會與美國簽署工作計畫、輔導外銷供果園要符合美國的防檢疫規定，還要協助外銷業者與美國通路洽商。希望今年年底，就可以讓台灣芭樂首航。未來，除了在美國的台灣人可以吃到來自家鄉的芭樂，我們也要讓美國的消費者品嘗台灣農產品的優質風味。

蔡總統還在文末標註，「這不是MOU」、「這不是芭樂票」、「小英執政三年有成」。

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