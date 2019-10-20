韓險遭蛋襲 吳敦義：以暴力或羞辱人 不是有人格的事

2019-10-20 12:25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨在台南造勢時，有民眾丟擲雞蛋抗議，國民黨主席吳敦義今表示，用暴力或者羞辱人家，都是要被譴責的，「這不是有人格的事情」。

對於韓國瑜昨在造勢場合有支持者遭丟擲雞蛋，吳敦義今出席國民黨台北市中正、萬華區立委參選人林郁方競選總部成立大會受訪時表示，他昨天也在台南的造勢大會，和前總統馬英九先離開後，不是未卜先知，不知道幾十分鐘後有人去丟雞蛋。

吳敦義表示，我們是自由民主法治的國家，從村里長至總統都是民選，自由是要尊重別人，法治是不能有暴力，是基本的原則，譴責一切暴力羞辱人家的行為，「這不是有人格的事情」。

出席同場競總成立大會的國民黨副主席郝龍斌也表示，韓國瑜也特別講用「愛與包容」進行這場選舉，這是非常重要訴求，台灣民主政治發展一定要用愛跟包容，最重要的是，選舉過程中所有的候選人應該節制支持者，不要到別人的選舉場合鬧場 ，也希望不要做其他過多政治聯想。他表示，媒體對這事情的看法跟報導也會影響到台灣民主政治發展跟選舉的風氣，希望大家積極宣揚愛與包容的理念。

對於昨天造勢場合顯示馬英九與韓國瑜是否和解？郝龍斌說，馬韓之間本來就沒有問題，不僅理念相同，而且要民進黨下架、國民黨國會過半，這兩件事是共同認同的。

郝龍斌強調，隨著時間的進展藍軍會歸隊，現在最重要的選舉目標就是要蔡英文總統下架、民進黨下架，在這大理念的支持下，相信絕對有團結合作的空間。

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