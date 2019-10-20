時隔15年的驚人巧合！韓國瑜1019險「中蛋」與扁319「中彈」同地

2019-10-20 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚（19）在台南水萍塭公園舉辦造勢晚會，但在韓離開時有民眾丟雞蛋抗議，讓在韓身邊的民眾和隨扈「中蛋」。但巧合的是，韓國瑜昨日遭襲地點，15年前正好是震驚全台的「三一九槍擊案」案發地點附近，事後更被外界評論這2顆子彈影響選情的關鍵。

韓國瑜昨日在台南水萍塭公園舉辦造勢晚會，雖警方事先已接獲抗議情資，加派維安警力層層包圍，但晚間7時15分左右韓國瑜離開時，金華路突然出現反韓民眾，趁隙朝他丟雞蛋，讓韓身邊的隨扈和民眾「中蛋」。

巧合的是，韓國瑜昨日險些遭蛋襲的地點，剛好也是前總統陳水扁在2004年3月19日，總統大選前一天「三一九槍擊案」案發地點。陳水扁和其當時副手呂秀蓮當時正在台南掃街拜票，下午1時45分行經水萍塭公園金華路時，發生槍擊事件。

當時槍擊發生時，道路兩邊群眾正放鞭炮迎接扁呂2人，巨大噪響掩蓋槍聲，也無目擊嫌犯證人；後來根據警方調查，兇手共開了2槍，一顆子彈穿過吉普車擋風玻璃，擊中呂秀蓮膝蓋，另一子彈則擦過陳水扁的腹部。

沒想到時隔15年，韓國瑜也在同一地點險些「中蛋」。韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜本人未被砸到，希望警方不要追究，因為這就是民主的真諦。不過內政部也說，將會「全力偵辦」此事；台南市警察局也在今日稍早表示，民眾做出不理性行為，警方一定依法究辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。

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