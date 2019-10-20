韓國瑜攜手傅大偉嘉義市後援會誓師

2019-10-20 23:26

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、嘉義市立委參選人傅大偉，今晚在嘉義市文化公園舉行基層庶民後援會成立誓師大會，逾萬位熱情支持者擠爆大草坪，「動蒜」聲此起彼落。

韓國瑜太太李佳芬的弟弟、雲林縣議員李明哲表示，韓國瑜因遭受惡意批評，致年輕支持族群流失，但相信大家眼睛都雪亮的，尤其是高雄市成立青年局之後，已贏得年輕人認同。

傅大偉指出，投入立委選戰以來，今晚的場面最為盛大，展現國民黨團結力量的氣勢，相信在市長黃敏惠的力挺及韓國瑜加持下，給大偉無限的power，贏得選戰，進入立法院，配合市長讓嘉義市的未來更加大有可為。

傅大偉說，咱嘉義市面臨最大的問題是鐵路高架化自籌款的龐大「財政危機」，如要市府負擔三十八億元，勢必排擠市政建設，如當選立委，將要求全額補助。

傅大偉最後強調，嘉義市立委選舉不只是藍綠對決，可能會有五人參選，是一場硬戰，藍營一票都不能跑，懇請大家幫忙催票、拉票，將大偉送進立法院。

黃敏惠指出，今晚是文化公園開闢以來第一次大爆滿，大家正在寫歷史，懇請鄉親集中選票支持韓國瑜、傅大偉，再創嘉義市、民主聖地大勝利。

嘉義市警局擔心有人蛋襲韓國瑜，佈下重兵防範，過程平和，並未出現抗爭情事。

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