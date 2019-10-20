馬英九：韓國瑜會用生命反對一國兩制

2019-10-20 14:41

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今在為國民黨立委參選人站台時表示支持國民黨總統參選人韓國瑜，並表示韓國瑜要為基層人民服務，要把勞方跟資方都非常討厭的「一例一休」徹底檢討，韓的兩岸立場是熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，對於一國兩制則是「over my dead body」，用生命來反對。

馬英九今出席國民黨立委參選人林郁方競選總部成立大會，為林郁方站台表達支持，馬英九在對群眾致詞時痛批，蔡政府執政3年來，「台灣老百姓實在是受夠了」，他昨天到台南，也有很多人站出來希望把蔡總統下架，「我深受感動」。

馬英九說，民進黨執政以前，中客來台灣很多，服務業、餐飲業、觀光業都非常發達，現在中客越來越少，今年至少減少70萬人，觀光業估計損失1500億元左右﹔外交更是一塌糊塗，斷交的總數7個，斷交的速度是30年來民選總統中速度最快的，「是不是很丟人？」

馬英九指出，在國際外交上，官方的關係就是主權象徵，國際法上也是如此，國家要有常住的人口、確定的領土、政府跟從事國際關係的能力，正常外交關係就是發揮主權的效果，蔡總統常說她爭取維護我們的主權最力，但應該是最差的，自己不檢討，還怪是中共的打壓。

「幾十年來，哪一天中共不打壓？」馬英九質疑，為什麼都在打壓，別人當總統只丟1個，蔡總統丟7個，就是因為蔡總統沒有把兩岸關係打好，沒有把九二共識承認，那是兩岸關係最重要基礎，不承認九二共識就失去兩岸互信，失去互信後，什麼是都做不好。

馬英九也說，昨天晚上他與國民黨主席吳敦義、韓國瑜在高雄，大進場時短短1、200公尺走了快半個鐘頭，一面走一面聊到韓這陣子的辛苦，本來想去美國，但是各種考慮下決定留在台灣拉票。

馬英九表示，韓國瑜競選總統非常辛苦，精神可佩，真的想為基層人民服務，所以韓提出要把勞方跟資方都非常討厭的「一例一休」徹底檢討，兩岸關係的立場非常清楚，就是熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，反對一國兩制，韓講了「over my dead body」，意思是用生命來反對，相信韓當總統一定會照顧基層的利益，能夠跟大陸發展出建設性的關係，未來國家需要這樣的人。

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