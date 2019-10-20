韓國瑜嘉市造勢號稱10萬人 警方估約1.5萬

2019-10-20 22:48

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚在嘉義市文化公園舉行「嘉義市庶民後援會晚會」，韓在八點四十分左右到場後上台，見到現場擠滿人潮，一開口就說，「嘉義市人口27萬人，四分之一人口都出來了，沒10萬人也有7、8萬人了。」警方估計現場則約1萬5千人。

韓國瑜由嘉義市長黃敏惠、國民黨雲嘉南總督導陳政寬、嘉義市立委參選人傅大偉、嘉義縣海區立委參選人王啟澧等人陪同上台。

韓國瑜致詞時，幽默說現場人這麼多，不是為了來看他「又老又醜又禿頭」，而是找尋未來美好台灣的希望。

韓話鋒一轉說，嘉義市是民主聖地，嘉義鄉親了解是非，做得好的政黨、政治人物就繼續支持，做不好的一定要下台。

韓國瑜接著批評，執政黨民進黨把有所有國家資源、立法院過半，但全民受苦，沒有一個行業對未來有信心，他舉觀光產業影響到30種以上產業，目前悽慘到這種程度，民進黨還說觀光客1千100萬人，較國民黨執時期1千萬還多，這是在灌水、造假、欺騙。玩弄數字。

韓國瑜也說，民進黨執政後，違法亂紀、貪污腐敗。台灣民主受到嚴重傷害，新聞媒體受到嚴重扭曲，台灣價值一點一滴在流失；台灣價值不是誰有權力、資源就不要監督它，那個政黨貪污，大家都不要說，這不是台灣價值，做不好的就要下台。

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