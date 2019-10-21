柱柱姊南征 王正坤為王定宇織綿密醫界後援網

2019-10-21 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南政壇在這20多年來給人印象是綠到出汁的地方，下屆立委因台南多出1席、共有6席，成為兵家相爭之地，本屆立委拿下全國最高票15萬3000多票的民進黨王定宇尋求連任，原本藍營在地對手難產；後來國民黨前黨主席洪秀柱決定南下挑戰王，使得第六選區戰局拉高到黨主席與總統參選人層次，更令王定宇大意不得。

一向友好王定宇的台南市前醫師公會理事長、皮膚科醫師王正坤此次擔任王定宇醫療界後援會榮譽會長，近日為了拉抬王定宇聲勢全力動員，王正坤陪同王定宇地毯式地拜訪關廟與歸仁地區診所。王定宇還成立東區競選總部幹部曁後援會授證，除了行政院副院長陳其邁與台南市長黃偉哲到場站台力挺，東區後援會主委王健源揮舞王定宇大旗，東區里長聯誼會長周翊庭、多位東區里長與王正坤都為王定宇齊聲大喊加油、當選，拉抬選戰氣勢。

曾經連任3屆台南市醫師公會理事長的王正坤，是土生土長的關廟人，其母親是歸仁人，恰好都是在王定宇的選區。王正坤表示，他陪同王定宇地毯式拜訪關廟及歸仁地區的基層診所醫師，獲得熱烈回響，診所醫師與候診民眾不斷對王定宇高喊當選！

拜訪過程，關廟溫哲暉醫師馬上休診，主動陪王定宇逐家拜訪診所醫師，展現王定宇在醫界的高人氣。王正坤說，王定宇與他是博士班同學，有深厚同學情誼，長期互相支持，他也與江錫輝醫師分工合作，由江錫輝陪王定宇拜訪東區診所；他則陪王定宇拜訪南關線診所，要在第六選區為王定宇打造出綿密的醫療界後援會組織。

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