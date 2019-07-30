皮膚科醫師王正坤 拚10年代父償1億債務

2019-07-30 21:59

〔記者王俊忠／台南報導〕對教育部鼓勵各學校以學習取代工讀的輔導機制，使經濟弱勢學生得以兼顧課業學習與生活所需，藉由助學金輔導機制，順利完成學業，不再因長期打工分心、影響學習。長榮大學校友、皮膚科醫師王正坤與多人捐助長榮大學弱勢生獎助學金，希望長榮學弟妹們能受惠完成大學學業。

王正坤指出，他仔細閱讀長榮大學李泳龍校長的弱勢協助機制簡報後，心裡更加感動，長榮大學對於募款資金列出各種補助辦法，保護受照顧學生的自尊心，也有績效評估機制，要求學生必須努力學習、成績進步，繳交學習心得報告，這種監督學生進度的循環，變成良善循環，激勵學生更認真，更容易達成優異表現，等於告知捐助者的愛心沒有白費。

王正坤以自己為例表示，他25歲於台北醫學大學畢業時，因家道中落，父親負債1億元，住家與財產都被法院查封拍賣，父親長期借錢度日，常常面對缺錢的恐慌。他是父親的連帶保證人，銀行開始拿法院執行命令向他討債，要求償還1億元負債，每天都擔心看不到明天的太陽。

王正坤說，他靠著堅毅精神，專注於「醫學本業」，在民國90年代，30多歲的他每月診治皮膚病患近1萬人次，每天只睡3小時，依然持續充實醫學知識、寫作、教書、服務社會與經營事業。歷經10年，終於還清父親的1億元債務。接著，他於37歲擔任南市診所協會理事長，40歲接任南市醫師公會理事長，50歲擔任行政院政務顧問，在奮鬥不懈的人生旅途，服務社會、持續精進不退卻，成就事業與聲望。

他鼓勵年輕學子們並強調，機會是留給有準備的人，在他歷經父親破產負債1億元，辛苦看診代父償債的起落歷程後，持續努力創業多年，如今已是藝群醫學美容集團董事長，旗下有6家診所與Dr.藝群保養品公司，只要努力打拚，相信會有成果收穫。

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