港女命案兇嫌管制入境 「不可能讓港府為所欲為」

2019-10-19 23:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕在台殺害同行女友的香港嫌犯陳同佳23日出獄，將來台投案，香港特首林鄭月娥19日說，港府會安排陳同佳前往台灣。據透露，移民署已把陳同佳及勸說其來台投案、身兼北京巿政協委員的牧師管浩鳴註記管制，他們並無法順利入境。我方堅持要求港府在願與我方司法合作、彰顯司法正義的基礎下，把完整罪證交給我方，才會讓陳同佳等人入境，「不可能讓港府為所欲為」。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，政府做法是正確的。他解釋，預謀或是意外殺人差別很大，陳同佳出發前是否準備相關殺人的物品，台灣司法機關完全無法掌握。在港方沒有提供相關罪證、沒有司法合作下，即使陳同佳來台投案，我方也無法辦下去，等於放一個殺人犯進來，增添台灣治安風險。

董立文說，港府協助陳同佳來台投案是「莫名其妙、匪夷所思」，加害者與受害者都是香港人，且嫌犯人還在香港的監獄裡，港府本來就有管轄權，現在卻想推卸責任。香港6月爆發「反送中」運動後，就傳出北京指責林鄭月娥，本來一艘「小船」就可以解決，卻被林鄭搞成「鐵達尼號」，林鄭現在卻想靠「小船」送人到台灣。

陸委會表示，本案嫌犯與被害人皆為香港居民，惟港方對我方之前多次的司法互助請求已讀不回，現陳嫌出獄在即，竟意圖規避其應有的司法管轄權，急於將嫌犯脫手，顯然其並非以法治、彰顯公義為主要考量。我們更注意到，已有輿論認為，陳嫌係「被投案」、質疑香港方面有人藉本案政治操作。

陸委會：港府應以負責任態度解釋說明

陸委會指出，我政府已多次表明，願意與港方就本案進行司法互助。若港府有相關意見，大可透過台港官方對官方的既有管道正式溝通，而不是在不承諾司法互助的態度下踢皮球。針對相關疑慮，呼籲港方應以負責任態度解釋說明，不要讓各界質疑港府另有政治盤算，更莫再讓實踐公義的初衷變調，致辜負受害家屬的殷切期盼。

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