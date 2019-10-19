放韓假》韓國瑜直搗綠營票倉造勢 今晚首度與馬吳同台

2019-10-19 13:03

〔記者楊金城／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜請假拚大選，今天起連2天在綠營票倉台南市連跑14個行程，今晚並舉辦首場造勢晚會，馬英九、吳敦義、韓國瑜首次同台，上午韓先到新營太子宮、北門南鯤鯓代天府參拜。韓國瑜說，台灣人這幾年過得太窩囊了，日子過得苦，大家要用選票改變命運。

韓國瑜在太子宮為國民黨立委參選人蔡育輝站台助選，名為舉辦座談會，全場就是造勢活動，韓在護衛隊圍護開道下，擠開支持者人群入廟參拜，未影響到太子宮進香團。

韓國瑜向民眾喊話說，不管你什麼黨派，摸著良心把腦筋冷靜下來，你希望政治人物提供你什麼服務，你希望一個總統、市長、議員、里長給你帶來什麼樣的服務，所以要拜託大家，這一次頭腦要清醒一點，用自己的選票改變自己的命運。

韓國瑜說，我們不能再這樣窩囊下去，台灣人這幾年過得太窩囊了，我們人民要回復到跟過去一樣快樂、勤勞，充滿著陽光，我們一定要恢復那種感覺，要讓老百姓能夠安居樂業，這是政治人物肩膀上的責任，如果做不到，這個政治人物是不及格的，這3年多，大家都很辛苦，這次不要再被政黨綁架，覺得誰優秀，可以帶給我們過更好的日子，就投出手上神聖的一票，改變命運。

韓國瑜隨後到北門南鯤鯓廟參拜，前兩個行程都很準時到場，廟前廣場擠滿韓家軍和前來表達支持的韓粉，不少人手拿小國旗、穿國旗裝，沿途簇擁、搶拍照，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，場面數度推擠。

南鯤鯓廟董事長王連興代表將象徵三十六天罡、七十二地煞共108個平安鹽袋贈送給韓國瑜，象徵祈福；韓國瑜參拜後，中午留在廟裡用餐，下午將到麻豆為國民黨立委參選人李武龍造勢。

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