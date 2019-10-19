韓自知失分才取消訪美？ 朱立倫：韓已表明親美態度

2019-10-19 11:59

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜取消訪美行程，被外界認為是自知可能失分。前國民黨主席朱立倫上午受訪表示，這樣的講法不公平，韓國瑜畢竟是現任高雄市長，開始請假的天數非常有限，行程取捨應該體諒；朱強調，訪美的關鍵是「說什麼」，韓國瑜已表達國民黨長期堅定親美、自由民主的態度，台美關係的穩定絕對不是靠民進黨。

朱立倫上午到台北市文山區陪競選連任的國民黨立委賴士葆掃街拜票、推廣敬老眼鏡，中途也搭公車與民眾近距離接觸。

對於韓國瑜取消訪美的影響，朱立倫表示，訪美的關鍵重點是「說什麼」，韓國瑜已經透過公開、私下場合向美方表達國民黨長期以來堅定親美、堅定自由民主的態度，朱立倫自己、立院黨團、智庫也分別赴美訪問，台美關係的建立與穩定是透過不分朝野的努力，也是國民黨過去執政到現在不變的親美態度，絕對不是民進黨所認為的靠民進黨達到台美穩定。

被問及外界認為韓國瑜是擔心訪美失分才取消行程？朱立倫說，這樣的講法不公平，韓國瑜畢竟是現任高雄市長，開始請假的天數非常有限，在這種狀況下的行程取捨必須體諒，在匆忙緊迫的情況下，的確可以透過其他方式表達，不一定要到華府去。

被問到韓國瑜妻子李佳芬代表訪美的效果好嗎？朱立倫說：「僑界一向對我們非常熱情，僑界若有期待都是好事」，他強調，重點是呼籲每位僑界朋友明年一定要回來投票，支持國民黨籍立委、總統候選人及政黨票。

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