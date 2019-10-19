「越南小隋棠」力挺小英 出任北市新住民後援會總會長

2019-10-19 12:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨婦女部與民進黨台北市大安區立委候選人謝佩芬團隊今共同舉辦「2020台北市小英新住民後援會成立記者會」，由新住民陳玉水、陳筱蓉分別接下後援會總會長、副總會長聘書。陳玉水表示，她來台後深深感受到台灣是非常民主自由的國家，也對小英總統捍衛民主非常欣賞，這回在家人支持下決定站出來力挺小英。

今天包括民進黨台北市議員簡舒培、蔡英文台北市競選總部主委黃承國、台北市競選總部總幹事陳正德、民進黨副秘書長郭昆文、民進黨婦女部主任蔡宛芬均出席記者會，並由郭昆文代表蔡總統頒發後援會總會長、副總會長聘書給陳玉水、陳筱蓉。

陳玉水致詞時表示，她當年以留學生身分來台，深深感覺到台灣是個非常民主自由的國家，對於蔡英文總統一直以來捍衛民主自由也非常欣賞，雖然平常工作很繁忙，還是願意站出來力挺蔡總統，家人對於她的決定也很支持，希望除了台灣朋友以外，也希望有更多新住民朋友一起出來捍衛台灣這個民主自由的國家。

據了解，被朋友稱為「越南小隋棠」的陳玉水，來自越南隆慶市，她因愛唱中文歌，國中時期開始自學中文，2010年間以留學生身分來台進修，結婚後留在台灣，與姊姊共同在台北市萬大路經營餐廳「奧黛越南料理」，並曾在今年元旦升旗典禮中，以新住民代表身分領唱國歌。

事實上，日前蔡總統為推廣台灣美食，曾與台泰混血的美食Youtuber千千共同錄製影片，當時蔡總統就將拍攝地點選在陳玉水經營的餐廳，並在影片中表示陳玉水是她的好朋友。

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