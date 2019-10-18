高雄參香被突襲表白 小英笑到講不出話

2019-10-18 19:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天傍晚赴高雄小港區鳳儀宮參香，她看到廟埕塞滿支持者相當開心，輕鬆地與台下唱和，不過她也正色指出，這次若選錯人，台灣會很危險，這次要藉由投票告訴全世界，台灣人守護國家、主權及民主自由的選擇，台灣人都要出來投票。

蔡英文在總統府祕書長陳菊、立委賴瑞隆及市議員鄭光峰、林宛蓉、陳致中等人陪同下，第3度前往鳳儀宮參香，進場時「凍蒜！」不斷，民眾搶著握手，司儀數度要求支持者要注意總統安全。

看到支持者情緒高昂，蔡英文臉上堆滿笑容，致詞時不時與台下一搭一唱，炒熱氣氛。她看到有台船、中鋼工會幹部列隊，特別感謝台船在國艦國造、潛艦國造努力，也肯定台船及中鋼推動離岸風電、海事工程不遺餘力。

此時台下突然冒出：「小英！我愛妳！」一旁賴瑞隆豎起大拇指，眾人鼓譟喊「讚」，蔡英文雖被打斷談話，連同台上的人都笑到合不攏嘴。

她說，這次是台灣最關鍵的選舉，若選錯人，台灣會很危險，會讓人質疑台灣人有在堅持嗎？台灣人的價值是什麼？所以這次要讓全世界知道，台灣人的堅持、價值是什麼。

蔡英文表示，雖然全世界經濟起起落落，有中美經貿大戰，但台灣經濟、薪資還是穩定成長，只要大家團結，經濟會愈來愈好。她強調，政府會投資產業，提高薪資，讓大家生活愈來愈好，且已有計畫及編列預算，現在的執政團隊最有效率及經驗，她希望大家「再給蔡英文4年」，也讓賴瑞隆連任，國會能過半。

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