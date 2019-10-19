總統參選人赴美「面試」 已成慣例

2019-10-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨證實，美國行無法成行由於台灣外交處境艱難，美國是協助台灣拓展國際空間的最大助力，因此總統參選人赴美「面試」，幾已成台灣政壇慣例。訪美不僅可以增加雙方互動與互信，也是媒體關注焦點，對總統參選人來說，兼具內外銷效果，自然不願放過。

爭取美方支持 為大選加分

二○○四年總統大選前，陳水扁在二○○三年十月曾過境美國，還在紐約待了三天兩夜，美方對已是總統的陳水扁給予高規格待遇，不僅獲頒人權獎，還公開發表演講，並與當時的紐約市長朱利安尼一起在市政府召開記者會。當時的國民黨總統參選人連戰同樣於當年十月前往華府、紐約、波士頓及洛杉磯等地參訪。

前總統馬英九曾多次強調，兩次總統大選前都沒有去過美國，還進一步解釋，二○○七年時去過印度、新加坡，就是沒去美國，二○○六年三月雖赴美見到美國副國務卿，也是在台北市長兼國民黨主席任內。不過，馬英九爭取連任時，雖未親自赴美，但二○一一年九月仍派出選戰操盤手、時任台灣加油讚執行長金溥聰赴美溝通。

蔡英文總統二○一二與二○一六年參選總統時，選前都曾赴華府訪問。儘管二○一一年九月訪美時，美方甚至邀請她進入五角大廈，成為首位踏入五角大廈的總統參選人，但結束華府行程前，英國「金融時報」引述匿名美國政府高層，稱美方對她是否能夠繼續維持兩岸穩定產生懷疑，被認為因此影響蔡英文的選情。

蔡15年訪美 拜會副國務卿

不過，蔡英文二○一五年六月選前再度訪美，情勢已大不相同，當時蔡強調兩岸「維持現狀」，讓美國相當放心，不僅踏進美國白宮國安會，會晤亞太事務資深官員，也進入國務院，拜會副國務卿，是有史以來，美方對我總統參選人的最高規格待遇，也為選後的台美關係奠定基礎。

當年國民黨因「換柱」事件，總統參選人朱立倫在二○一五年十一月才訪美，美方也對外說明，美方對國民黨和民進黨的總統參選人提供了同等程度與美方接觸的機會，平等對待。

蔡英文二○一五年六月訪美，不僅踏進美國白宮國安會，會晤亞太事務資深官員，也進入國務院，拜會副國務卿。圖為蔡英文拜會當時的參議院軍委會主席麥肯（中）等國會議員。（資料照）

藍綠總統參選人選前赴美情形比較

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