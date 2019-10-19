「韓」流到台南 台灣基進、民進黨：不歡迎詐諞集團！

2019-10-19 11:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南今天「很熱鬧」！國民黨總統參選人韓國瑜到台南大造勢，台灣基進黨與民進黨陣營也「擺好陣勢」嗆韓，諷刺韓在高雄市執政跳票，台南人不歡迎「詐騙集團」！

台灣基進台南黨部將於今天下午4點半，在韓國瑜舉辦台南青年座談會地點的對面人行道，舉辦舉牌快閃活動，諷韓「環島扮庶民」，「台南不歡迎」。

台灣基進組織部副主任李宗霖表示，韓市長說要展開環島傾聽之旅，許多台南人還不清楚他的政績，台灣基進高雄黨部主委李欣翰等人就先以高雄在地人觀點來說給大家聽看看，韓在高雄政績有哪些跳票，民眾是否還要相信「韓術詐騙」？

南市議會民進黨團與小英台南競選總部則將於下午2時舉行「如影隨形、拒絕詐騙」記者會，將由高雄市議員康裕成率領的「高雄韓流痛苦經驗團」，以具體事證，說明落跑市長韓國瑜政策詐騙、拒絕監督、荒廢市政的事跡。

民進黨陣營指出，韓國瑜選前政見天花亂墜，選後失憶翻臉不認，現又請假3個月只顧自己選總統，逃避市政、逃離議會，擺爛態度敢慣性欺騙選民，就要有勇氣出來面對質疑。

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