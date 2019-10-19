回應質疑 韓國瑜：重新調整一例一休

2019-10-19

〔記者許麗娟、施曉光／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前天受訪時表明，若當選總統，將主動廢除一例一休，韓昨天參加座談會時則進一步表示，一例一休將會重新調整。

張善政：韓說到大家的心坎裡

韓國瑜昨天下午在屏東縣高樹舉辦的農業座談會中，農民再喊修改一例一休，因為週六、週日宅配休息，所以農產無法出貨，只能在週一至週五出貨，韓國瑜則一改前天的廢除說，稱要重新調整。但受訪時媒體詢問，蔡英文總統回問他對週休二日的立場是什麼？韓國瑜未再回應。

韓國瑜國政顧問團總召張善政昨天召開記者會指出，「一例一休」最大的問題就是沒有彈性，有彈性的週休二日，遠比沒有彈性的「一例一休」要來得好，韓國瑜說廢除「一例一休」，真的是說到大家的心坎裡。

張善政強調，未來重新修法時，會有幾個政策原則，包括落實週休二日，原本工時每日八小時、每週四十小時不變，而且勞工保障會比「一例一休」更好；週休二日要有彈性，不是像「一例一休」這種以傳統工廠生產線的思維邏輯硬套用到各行各業，現在是數位時代，有很多行業返家後還在工作，「一例一休」沒有現代社會所需要的彈性。

「各行各業勞資協商休假方式」

張善政還說，未來的制度要讓各行業有對話、協商機制，行政院要設勞、資、政三方委員會，同時要讓勞資會議取得法律依據，把彈性放給每一個行業與企業，勞資透過對話協商訂出各自的休假方式，而非現在一套規矩適用各行各業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法