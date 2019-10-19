韓國瑜不訪美了 韓營：怕被穿小鞋

2019-10-19

韓：選舉時間壓力非常大

〔記者許麗娟、王榮祥、施曉光／綜合報導〕請假中的國民黨總統參選人韓國瑜昨天上午銷假，以高雄市長身分會見來訪的美國在台協會（AIT）主席莫健，他下午在屏東高樹接受聯訪表示，已確定不前往美國，選前將把心力放在台灣。韓國瑜說，莫健也能夠理解，他保證明年投票之後，有可能的話，立刻去美國拜訪。

「擔心蔡政府外交系統搞小動作」

韓陣營人士指出，韓國瑜取消訪美的主要考量，一方面是評估美方雖然提供韓國瑜的接待規格在表面上不輸綠營，但韓極有可能被穿小鞋，另一方面也擔心蔡政府的外交系統會搞小動作，再加上蘇起在內的相關學者智囊持反對意見，因此決定不去，才會以國內選舉行程跑不完為由，婉拒美方邀請。

據悉，韓陣營不去美國，就是擔心重演蔡英文二○一二年競選總統那次的訪美經驗，蔡在二○一一年九月訪美，與美方人士面談後，隔天人都還沒有離開華府，就有外媒報導美方人士放話對蔡英文無法放心。韓營人士也說，其實華府有去沒去都沒差，畢竟美方現在傾向蔡英文，對韓國瑜不是太「友善」，去了也不見得能加分。

韓國瑜昨表示，他感謝莫健大使從美國飛來台灣，再搭高鐵趕到高雄，他也向莫健表達，這次選舉剩下時間不多，台澎金馬跑起來，還沒有完全跑完第一趟，時間壓力非常的大，所以這趟美國之行，因為時間的壓力，他沒有辦法成行；未來如果有機會，太太李佳芬代表他去美國的話，會再進行規劃。

韓營：割捨訪美 無關五個考題

韓國瑜取消美國行，事後傳出取消原因在美方出了五個考題，包括如果韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否會過度依賴中國？如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力？對於中共介入台灣二○二○大選的看法及如何應對？是否繼續配合與美對台軍購政策？

韓競辦發言人何庭歡說，韓市長忍痛放棄訪美，主因距離明年總統大選投票，僅短短八十四天，若要訪美動輒耗時七到十天甚至兩週以上，韓市長正進行全台傾聽學習之旅，時間壓力相當大，考量之下才割捨訪美行程，並非因報載五個考題。

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