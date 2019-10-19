「放韓假」到台南 綠營：農漁訂單跳票別再來騙選票

2019-10-19 10:17

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」後首次來到台南造勢，民進黨立委郭國文、立委參選人賴惠員、蔡英文競選總部執行總幹事蔡麗青及多位台南市議員今早召開記者會，強烈反彈高喊「訂單跳票，別騙選票」，更拒絕韓國瑜傷害台南農產業。

郭國文表示，台灣政壇曾吹起一股韓流，主要是因為韓國瑜選前承諾許多農漁產品訂單，打動不少選民，連韓國瑜競選辦公室副執行長、台南市議員謝龍介在立委補選時，也開口說要賣5億鳳梨，選後也承諾繼續幫果農找通路，但迄今這些MOU幾乎沒有兌現。

他指出，韓國瑜與中國簽署許多MOU，不知是中國騙了韓國瑜？還是韓國瑜騙了台灣人民？亦或是中國透過韓國瑜騙台灣人民？呼籲鄉親看到韓國瑜從台南經過時，也請他快點兌現對台南農民的承諾。

郭國文說，韓國瑜過去也多次對台南農漁民承諾，但就高雄的農漁產品外銷現狀，訂單達成率不到7%，這不就是開芭樂票，尤其，許多小農因誤信韓國瑜可拓展通路進而增加種植面積，不料韓卻沒有兌現承諾，導致農民生產過剩，既然訂單跳票，就不要到台南繼續騙選票。

賴惠員則說，各報紙頭條今天幾乎都在報導韓國瑜取消訪美行程，韓國瑜過去已開了太多芭樂票，很難取得大眾的信任，且韓國瑜自己的農漁業外銷成績單，也真的是「土土土」。

蔡麗青強調，台灣的總統必須對農民誠信，必須替農民著想，民進黨執政絕對不敢對農民跳票，未來在盛產時依舊會替農民找通路、減產時替農民找補助，實現對農民的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法