楊瓊瓔遲不宣布選立委 洪慈庸市場價格逆轉領先

2019-10-18 21:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市下屆立委選舉第3選區，現任無黨籍立委洪慈庸大打政績牌，國民黨楊瓊瓔卻遲未宣布是否參選，民眾黨則提名「少年里長」張睿倉，形成「三腳督」局面。未來事件交易所今（18）日最新市場價格，洪選情逆轉，反以$52.44領先楊的$48.5。

中市立委選舉第3選區，本屆爭取立委連任的楊瓊瓔，因受大環境影響，敗給時代力量的洪慈庸，去年底接任中市副市長。下屆立委選舉，洪慈庸以無黨籍爭取連任，外界認為楊一定會捲土重來，與洪慈庸再次對戰，但出人意表，楊瓊瓔遲不宣布是否參選。

洪慈庸競選連任，近來除了「站街頭」拜票，並猛打政績牌，包含后里醫院的新建、台中機場的提升改建、台中捷運橘線規劃等，另也連同台灣基進陳柏惟、無黨林昶佐及民進黨吳怡農組成跨黨派「前線」，結合新生代抗中保台力量，選情如倒吃甘蔗。

未來事件交易所今發布新聞稿指出，中市第3選區從過去選舉結果來看，國民黨支持度大都落在5成5以上，選民結構藍大於綠。孰料楊瓊瓔遲未鬆口宣布是否參選，令支持者無所適從，連帶影響選情數字。截至10/18的預測市場價格，以$48.5遭洪慈庸$52.44反超。

洪慈庸表示，團隊在地方4年來的努力政績成果，相信市民都感受的到，但無論如何都不會輕敵，將持續爭取選民的支持，也會做好監督中央政府的工作，2020年這一戰是要守住台灣的民主，不論對手是否表態參選，她都會全力以赴。

楊瓊瓔日前受訪時，則依舊表示會在最短時間內向大家報告最後的決定，請大家再忍耐一下，並謝謝大家一路的關懷和支持，她會盡力做好自己應扮演的角色。

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