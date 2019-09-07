美麗之戰！「美女媽媽」洪慈庸 再戰「最美麗的副市長」楊瓊瓔

2019-09-07 20:31

〔記者張軒哲／台中報導〕最美麗副市長再戰美女立委！明年立委選舉，爭取台中市第三選區連任立委洪慈庸清秀外型，堪稱是美女立委。她的連任之路再度面臨捲土重來的台中市副市長楊瓊瓔挑戰，55歲楊瓊瓔自稱最美麗副市長，37歲洪慈庸產後保養得宜，看不出已當媽媽，兩個女人的美麗之戰備受關注。

37歲的洪慈庸，上個月甫退出時代力量，改以無黨籍參選，6年前「洪仲丘事件」後，洪慈庸加入時代力量，並踏入政壇，初試啼聲便以1萬多票阻斷楊瓊瓔連任之路。洪慈庸當年在洪仲丘事件總是以「黑框眼鏡、口罩」面對媒體，條理分明、態度不卑不亢，在網路引起議論，還被網友封為「宅男女神」。洪慈庸2017年與前台中市新聞局長卓冠廷結婚，今年初產下一女，但洪慈庸迅速恢復纖瘦身形，堪稱立法院美女媽媽。

未婚的楊瓊瓔從政資歷豐富，活潑熱情有活力，她在各場合致詞，自稱為最美麗副市長，因為另外2名副市長是男性。楊瓊瓔雖未宣布參選立委，但各界研判國民黨已安排楊瓊瓔再披戰袍，也對選情樂觀評估，就等時機成熟宣布參選。

洪慈庸說，選舉選賢與能，當然外表會是大家對一個人的第一印象，但最終選民在意的還是候選人的主張、願景和誠信，且是能以台灣利益為先的人選。也希望台灣要走向未來，可以讓越來越多年輕人接手，決定台灣的方向。

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