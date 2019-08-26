洪慈庸批濫用行政資源跑選舉 楊瓊瓔諷「吃碗內看碗外」

2019-08-26 21:21

〔記者張軒哲／台中報導〕兩個女人的戰爭開打！立委洪慈庸下午在臉書以「最可怕的事，莫過於派系政治成為親中勢力集結的利器」為標題，質疑台中市副市長楊瓊瓔，是以「副市長」身分還是用「好立委」名義跑行程？楊瓊瓔則反擊洪慈庸，挺小英卻抵死不入民進黨、退出時代力量又要當黨友爭取全力輔選，這是在吃碗內看碗外嗎？

洪慈庸指出，看到顏清標、台中市副市長楊瓊瓔等傳統派系代表人物集結挺韓國瑜的景象，在畫面中看到楊瓊瓔出現，被顏清標點名選立委的楊瓊瓔，出席到底是代表誰？顏清標都公開替副市長楊瓊瓔打氣選立委，國民黨在潭雅神后的立委提名，也始終空著等楊瓊瓔確定參選。這次楊瓊瓔的出席，到底是代表台中市民，還是代表準備參選立委的自己？為何楊瓊瓔至今仍打著「好立委」的名義，跑副市長的行程？新市府上任後，盧市長鮮少來到潭、雅、神、后，反而是楊瓊瓔以副市長身分，用著「好立委」名義，跑遍各個活動和婚喪喜慶，彷彿都沒聽見外界對她濫用行政資源跑選舉、照顧派系樁腳的質疑。

楊瓊瓔夜間於臉書貼文反擊，她指出，幕僚轉了洪慈庸委員的臉書給我看，還氣憤的叨唸了一句：「最可怕的事，莫過於支持別人的選民都是派系，只有自己都清流。」她說，每個台中市民有自己心目中合適的總統人選，每個長期耕耘台中的政治人物，也都有自己的人脈網絡，如果洪委員是想用「傳統派系政治」這種說法，作為幫他人貼負面標籤的政治語言，那未來大多數洪委員所跑的行程、接觸的地方意見領袖、所結交的同志好友，又會希望別人如何看待呢？像網友所說的「林佳龍的政治媳婦」嗎？

楊瓊瓔表示，再次投入立委選舉不是小事，市府的工作也不能耽誤，她一定會認真評估。洪委員每天臆測別人動向，反而會被鄉親說是選情告急，不如先回應鄉親的疑問：為何只關心香港反送中，卻絕口不提黃國昌委員質疑的私菸案，這是在吃碗內看碗外嗎？挺小英卻抵死不入民進黨、退出時代力量又要當黨友爭取全力輔選，這又是在吃碗內看碗外嗎？

楊瓊瓔表示，「我理解『好立委』三個字讓洪委員很不舒服，但這只是瓊瓔臉書上沿用的名稱而已，畢竟我當了五屆立委，請洪委員不要太在意。作為副市長，跑遍各個活動和婚喪喜慶，希望也能偶爾聽見鄉親稱讚洪委員是好立委，這才是選區之福。」

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