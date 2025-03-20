破冰！澤倫斯基與川普重啟對話 安保承諾成關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普（右）2月28日在白宮會面爆發口角。（路透）

2025/03/20 06:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基19日與美國總統川普進行約一小時通話，稱這場對話「積極、實質且坦誠」。這是兩人自19天前在白宮橢圓形辦公室會晤不歡而散後首次通話，前一天川普剛與俄羅斯總統普廷通話。澤倫斯基在聲明中語氣平和，感謝川普「開啟良好且具成效的合作」。

澤倫斯基表示：「我們相信，在美國領導下，與川普總統攜手，今年有望實現持久和平。」他透露，川普分享了與普廷對話的細節，指出停止攻擊能源及其他民用基礎設施可能是結束戰爭的首要一步，「我支持這項措施，烏克蘭也準備執行。」不過，他未提及川普與普廷通話未促成俄方正式停火。

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通話中，澤倫斯基觸及美烏關係的敏感議題，盼未來會議能就「持久和平與安全保障」達成共識。川普政府先前拒絕烏克蘭以安全保障換停火的要求，這也是上個月白宮會晤破局的主因之一，當時雙方也涉及天然資源協議的爭議。

川普在社群媒體貼文中表示，與澤倫斯基的通話持續了一小時，並形容對話「非常好」。

「很大一部分討論基於昨天與普廷總統的通話，目的是協調俄羅斯和烏克蘭雙方的請求和需求。」川普寫道。「我們正在順利推進，我將請國務卿魯比歐和國家安全顧問瓦爾茲提供討論要點的準確描述，相關聲明將很快發布。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）當天表示，川普與普廷通話後，白宮摘要指出俄羅斯同意暫停攻擊烏克蘭「能源與基礎設施」，這是「真相」。CNN記者質問白宮與克里姆林宮版本的差異——白宮稱「能源與基礎設施」，俄方僅提「能源基礎設施」。李威特回應：「請參考白宮摘要，那是我們的立場，也是事實。」

據悉，川普與普廷18日通話後，克里姆林宮僅承諾暫停攻擊能源基礎設施，未同意全面停火。當夜，烏克蘭與俄羅斯仍交火不斷。

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