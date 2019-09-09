神岡區農會喊「楊瓊瓔凍蒜」 洪慈庸批「踩紅線」、楊這麼說…

2019-09-09 15:23

〔記者歐素美／台中報導〕神岡區農會今天舉辦中秋公益活動，秘書王秋景當場高喊「楊瓊瓔凍蒜」，立委洪慈庸批「市政行程變選舉，演都不演了」？批楊瓊瓔掛著「好立委」名義跑市政行程，頻踩紅線；楊瓊瓔則表示，王秋景只是一時情不自禁，允諾會在最短的時間內，向大家報告最後的決定，請大家再忍耐一下。

神岡區農會爭取農業局補助，於今明兩天舉辦「2019金豬獻瑞旺神農花好月圓慶中秋送愛心暨安全蔬果標章宣導活動」，參加者以台中市立委第三選區（神岡、大雅、后里及潭子區）農會家政班成員為主，神岡區農會秘書王秋景並在現場高喊「楊瓊瓔凍蒜」惹議。

立委洪慈庸對此表示，台中市府輔導的農會活動，現場竟喊「楊瓊瓔凍蒜」，市政行程變選舉，演都不演了？台中市副市長楊瓊瓔參選潭雅神后立委的企圖地方皆知，今天出席農會活動，現場甚至帶喊「楊瓊瓔凍蒜」。

洪慈庸說，楊副市長就任以來，掛著「好立委」名義跑市政行程，花的是人民納稅錢，本該知道分寸而不是頻踩紅線，要不辭職參選，要不妥當做好本分。要求其「開大門走大路」，對得起人民而已！

楊瓊瓔對此回應指出，其實不只是今天的農會活動，不少市政行程中也會有鄉親「軟硬兼施」加上 「威脅恐嚇」說潭雅神后4年來就是少一席好立委，要其趕快勇往直前、為所當為。大家的心情，她理解也感恩，更加意外，過去5屆立委的努力能留下足跡，相信王秋景祕書只是一時情不自禁，請大家不要為難他。

楊瓊瓔說，答應的事情要做好做滿，眼前的工作要專注用心，雖然她認為無論是什麼職務、都是為市民服務，但是一直讓大家緊張或憂煩，面對未來，她有更深刻的省思，畢竟她不只是選區前立委、也是副市長、更是國民黨的黨員。允諾會在最短的時間內，向大家報告最後的決定，請大家再忍耐一下，謝謝大家對她一路的關懷和支持，她當盡力做好自己應當扮演的角色。

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