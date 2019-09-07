基因超強！洪慈庸貼合照猜一猜 網友：院長是用哪一牌生髮水？

2019-09-07 20:29

〔記者張軒哲／台中報導〕基因超強！知名鋼鐵大廠豐興鋼鐵今日於台中市后里區舉行新行政大樓啟用典禮暨50週年廠慶，政壇大老跟鋼鐵業者雲集見證。立委洪慈庸臉書貼出一張合照，要網友猜猜是誰的弟弟。但網友一看就知道是「衝、衝、衝」蘇貞昌的弟弟蘇貞凱，直呼基因太強大。

行政院長蘇貞昌兄弟今日皆出席豐興鋼鐵活動，洪慈庸主動與蘇貞昌的弟弟蘇貞凱合影留念，蘇貞昌的弟弟鮮少在媒體曝光，這次與洪慈庸合照引起議論，有網友說弟弟頭髮比較多，更有網友幽默說，有人會問院長是用哪一牌子生髮水，怎麼頭髮長出來了。

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