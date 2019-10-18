郭台銘是否列民眾黨不分區 郭辦：暫時不在規劃中

2019-10-18 13:47

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如今早在廣播節目中透露，鴻海創辦人郭台銘有想進入民眾黨的不分區名單，但卡在台灣民眾黨的入黨問題，郭台銘辦公室回應，郭台銘享受無黨一身輕的生活，希望不分黨派合縱連橫，現階段暫時不規劃列民眾黨的不分區。

郭辦表示，郭台銘先生才剛退出國民黨，目前正在享受無黨一身輕的生活，並全力輔選郭家軍，同時也希望不分黨派合縱連橫，未來在國會能推動他所提出的福國利民政策，加上還有政經學院和智庫要規劃和執行，是否要列民眾黨的不分區，現階段暫時不在人生規劃中。

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