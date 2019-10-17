指黨主席曾承諾列不分區安全名單 蘇震清：若反悔會脫黨參選

2019-10-17 15:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會昨原定討論不分區立委提名委員會名單，不料卻因人數不足流會，據悉流會主因是立法院長蘇嘉全為力保侄子立委蘇震清列入不分區安全名單未果，因此動員派系成員缺席流會、以示抗議。對此蘇震清今透過辦公室表示，總統蔡英文、秘書長陳菊與黨主席卓榮泰先前都曾承諾過他此事，不應因為一篇報導就翻盤，若黨中央推翻先前承諾，他一定會捍衛自己的清白、跳下來脫黨參選。

蘇震清今透過辦公室強調，對於黨中央說法感到遺憾。蘇震清並說，中央黨部不應未審先判、為了一篇報載毀掉先前承諾，若因為一篇報導就弄掉他，他為捍衛自己的清白，會脫黨參選，此事也已明確向黨主席卓榮泰報告過；蘇震清說，預計會在下週三召開的廉政委員會上對此事有相關說明。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，下週三將召開廉政委員會處理此案。

民進黨中執會昨原規劃通過不分區立委提名委員會，成員包含黨主席卓榮泰擔任召集人，另有行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。提名委員會須經中執會通過才底定。

由於立法院長蘇嘉全力保侄子蘇震清入安全名單，甚至一度要求自己也列入提名委員會名單中，不過因蘇震清捲入誠美材掏空案，黨中央對於蘇震清列入不分區安全名單部分成員有雜音，蘇嘉全因此動員派系缺席中執會、杯葛黨中央。

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