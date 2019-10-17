韓國瑜造勢會 苗縣府「大方」免費出借場地挨轟

2019-10-17 18:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨苗栗縣黨部明天下午將於苗栗縣議會後方廣場，為黨籍總統參選人韓國瑜舉辦造勢大會，但苗栗縣議員曾玟學質疑，按規定，主辦方須向苗栗縣政府繳納使用費及保證金，但縣府卻大方「免費」借用；縣府水利處長楊明鐃則回應，過去任何單位借用都未曾收費，非獨厚國民黨，但會要求恢復原狀。

「庶民起義．中華民國勝利．山城響應」韓國瑜造勢大會，預計明天下午2點至晚間10點舉辦，主辦方預估會湧入上萬人，包括縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委陳超明、徐志榮等都會出席。

但曾玟學在臉書PO文質疑，依「苗栗縣公園管理自治條例」第13條規定，凡於公園內舉辦活動，皆須向管理機關申請，經核准後並繳納使用費及保證金，才得使用，但這次造勢大會苗栗縣府卻分文未收，質疑「國民黨造勢免費借場，把乖乖付費的當王八？」

對此，水利處長楊明鐃說，過去任何單位借用該場地皆未曾收費，並非獨厚國民黨，且此次活動場地範圍僅會使用到空曠大草坪及部分周邊道路，無涉其他公園設施，因此僅要求主辦方盡清潔管理之責。

而日前韓國瑜於新北市的造勢大會，才發生韓粉踩壞整片草坪，楊明鐃說，若出現類似情事，會先要求國民黨縣黨部限期改善，不排除求償。

曾玟學指出，此次活動時間約8小時，依層級較低的鄉鎮市公所管理辦法粗估約需1.2萬使用費及5000元保證金，然而縣府空有自治條例但卻未訂出收費標準，痛批條文根本玩假的，籲水利處應盡速補正，對此，楊明鐃僅稱，將再研議。

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