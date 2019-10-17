韓國瑜造勢會 苗縣府「大方」免費出借場地挨轟
列印

苗栗縣政府免費借用苗栗縣議會後方場地供國民黨苗栗縣黨部辦活動。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣政府免費借用苗栗縣議會後方場地供國民黨苗栗縣黨部辦活動。（記者鄭名翔翻攝）

2019-10-17 18:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨苗栗縣黨部明天下午將於苗栗縣議會後方廣場，為黨籍總統參選人韓國瑜舉辦造勢大會，但苗栗縣議員曾玟學質疑，按規定，主辦方須向苗栗縣政府繳納使用費及保證金，但縣府卻大方「免費」借用；縣府水利處長楊明鐃則回應，過去任何單位借用都未曾收費，非獨厚國民黨，但會要求恢復原狀。

「庶民起義．中華民國勝利．山城響應」韓國瑜造勢大會，預計明天下午2點至晚間10點舉辦，主辦方預估會湧入上萬人，包括縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委陳超明、徐志榮等都會出席。

但曾玟學在臉書PO文質疑，依「苗栗縣公園管理自治條例」第13條規定，凡於公園內舉辦活動，皆須向管理機關申請，經核准後並繳納使用費及保證金，才得使用，但這次造勢大會苗栗縣府卻分文未收，質疑「國民黨造勢免費借場，把乖乖付費的當王八？」

對此，水利處長楊明鐃說，過去任何單位借用該場地皆未曾收費，並非獨厚國民黨，且此次活動場地範圍僅會使用到空曠大草坪及部分周邊道路，無涉其他公園設施，因此僅要求主辦方盡清潔管理之責。

而日前韓國瑜於新北市的造勢大會，才發生韓粉踩壞整片草坪，楊明鐃說，若出現類似情事，會先要求國民黨縣黨部限期改善，不排除求償。

曾玟學指出，此次活動時間約8小時，依層級較低的鄉鎮市公所管理辦法粗估約需1.2萬使用費及5000元保證金，然而縣府空有自治條例但卻未訂出收費標準，痛批條文根本玩假的，籲水利處應盡速補正，對此，楊明鐃僅稱，將再研議。

  • 國民黨苗栗縣黨部將於苗栗縣議會後方為韓國瑜舉辦苗栗首場造勢活動。（翻攝苗栗縣議員曾玟學臉書）

    國民黨苗栗縣黨部將於苗栗縣議會後方為韓國瑜舉辦苗栗首場造勢活動。（翻攝苗栗縣議員曾玟學臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法