決策嚇人！政院反擊韓國瑜高鐵南延把屏東當「盲腸縣」

2019-10-17 15:40

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高鐵南延屏東砍掉重練？韓國瑜：若當選就歸零

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動高鐵南延左營案，今天中午遭到高雄市長韓國瑜批評是製造盲腸線，當選總統後高鐵南延左營案要歸零，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午強力回擊說，韓市長竟然把高鐵南延到屏東稱為「盲腸線」，顯然他是把屏東縣當成「盲腸縣」，行政院當然「不同意」也「不承認」這種對待南台灣的方式。

kolas質疑韓國瑜說，韓市長在沒有提出任何評估與理由的前提下，就任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，這種即興的決策風格非常嚇人！

國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅，今天中午來到屏東潮州鎮，在聞香閣餐廳與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，針對交通部日前拍板高鐵左營案延伸至屏東六塊厝，韓國瑜說，他若當選總統，「這個南延案我們不同意，要重新歸零」、「不能選舉到了，用中央政府的支援，下來做一個像盲腸線的高鐵」。

kolas今天下午受訪時強調，高鐵南延至屏東是經過歷年多次的討論. 至於路線的選擇，是交通部經過專業的評估選定，不但兼顧交通正義與平衡城鄉差距，也為未來南台灣的產業發展鋪設重要的交通建設，同時會要搭配周邊鐵、公路建設連接周邊市鎮作為配套，是一個創造多贏的交通政策。

kolas說：「我們建議韓市長拚選舉之餘，開支票前還是要三思！」。

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