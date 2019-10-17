高鐵南延屏東砍掉重練？韓國瑜：若當選就歸零

2019-10-17 14:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅，第二天中午來到屏東潮州鎮，在聞香閣餐廳與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，針對日前交通部拍板的高鐵「左營案」延伸至屏東六塊厝，被韓國瑜形容「跟盲腸一樣」，韓表示，他若當選總統，「這個南延案我們不同意，要重新歸零。」

這場與地方人士的座談會，同樣吸引全身國旗裝扮的粉絲湧入，找角度拍照、伺機要簽名，座談會上發言者均認為，高鐵南延到潮州效益比較大，未來前進東部也更適合，並有人指出往返高雄與屏東的台88線，尖峰時間塞車問題嚴重，高鐵南延潮州可以大幅減輕88道路的負擔。

韓國瑜的國政顧問團總召張善政，在座談會上批評交通部拍板的高鐵南延是「避重就輕，交差了事，騙選票」，張強調，韓國瑜當選總統後，高鐵南延會重新評估，根據高屏地區的需求，高鐵、高捷、台鐵綁在一起規劃，把高屏地區的繁榮一起搞起來，讓大家都Happy。

韓國瑜也表示，如果他當上總統，現在行政院宣布的南延案，要重新歸零，「不能選舉到了，用中央政府的支援，下來做一個像盲腸線的高鐵。」就像高雄林園一到選舉就喊林園捷運南遷，「狼來了狼來了，選舉結束，通通都沒事。」

對於高捷延伸，韓則說，捷運到屏東他個人認為是可行性最高，且效益是最大，能提供所有高屏地區的交通網、生活圈全部一體化。

在座談會結尾時，韓也再度提出昨天在恆春說過要蓋國際機場的規劃，他說，台灣兩大問題，第一是貧富不均、第二是南北發展不平衡，他允諾鄉親未來當選絕對不會忘記中南部。

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