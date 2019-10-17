通霄國中小違法赴中交流 陸委會：尊重主管機關處理

2019-10-17 19:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕苗栗縣通霄國中與通霄國小百名師生，於雙十連假期間前位中國平潭參訪交流，原訂4天行程卻因海象不佳，學生在中國滯留已第7天。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，據了解，他們會在今天返台，至於是否有違法赴陸交流，尊重主管機關依權責處理。

民進黨立委黃國書上午召開「苗栗中小學攜生赴中國，統戰交流變滯留」記者會。黃國書表示，通霄國中小藉由體育、教育交流名意前往中國，主辦單位是福建省「海峽兩岸社會組織服務中心」，明顯帶有官方色彩。台灣學生去參訪只要交新台幣1000元，到中國後全額補助船票、旅遊保險、食宿交通費用等，完全由對岸免費招待。

邱垂正說，據了解，主管機關苗栗縣政府曾在函覆給學校的公文表示，為利學校教學及校務工作推行，學期中申請出國應以緊急必要，或因公奉派執行職務為原則，而未予同意。有關該校仍赴陸交流是否有違反相關規定，尊重主管機關依權責處理。

邱垂正強調，由於陸方近期加大對我青年學生工作，經常藉文教交流名義包裝統戰意圖，並以落地接待方式作為誘因，招攬我師生赴陸交流，多項交流活動背後其實都有中共官方支持或主導，以及統戰的規劃與安排、設計，陸委會和教育部已多次提醒各級學校應注意陸方政治意圖，審慎評估，避免配合陸方。

邱垂正指出，未來除希望教育主管機關持續加強宣導外，我們也將會同教育部共同研議，建議推動各級學校赴陸交流相關的通報機制，以維護師生安全，以及兩岸文教交流能正常、健康進行。

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