通霄國中、小學生1000元赴中交流 綠委疑接受中國統戰

2019-10-17 13:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委黃國書今與苗栗縣議員羅貴星共同召開「苗栗中小學攜生赴中國，統戰交流變滯留」記者會，直指苗栗通霄國中小藉體育、教育交流名義前往中國，交通食宿卻由對岸招待，根本是「接受中國統戰」，要求相關單位密切注意，並建立通報機制。

黃國書今在記者會中表示，通霄國中原藉戶外教學名義要求學生在學期中請公假被苗栗縣政府教育處駁回，通霄國中卻還是帶了100多位學生去中國，日前因氣候不佳，自十月十日至今仍未返台，讓家長相當憂心。

黃國書說，台灣學生去對岸參訪只要交新台幣1000元，到中國後的船票、旅遊保險、食宿交通費用等全額補助，這種參訪中國建設偉大的行程，就是在對台灣學生統戰；黃國書表示，此次共有通霄國中有6名教師、72名學生參加，通霄國小有3名教師、20名學生參加，還有100多人滯留在對岸，未來還會陸續分梯次，邀請台灣各縣市國中小學到中國交流，以學術交流名義，卻帶有統戰目的「我們能不防嗎？」

出席記者會的教育部國際及兩岸教育司科長賴信任說，教育部自去年開始均有提醒各級學校，應注意此類交流活動的目的、行程、文宣資料，不得違反兩岸人民關係條例、也不能涉及政治性目的，相關把關機制要做好，教育部並呼籲，活動若涉及政治性、統戰性，學生應提高警覺，並注意赴陸的環境與風險。

陸委會文教處科長盛蕙珍則說，希望學童能盡快安全回台，未來將加強提醒師生赴陸交流的風險。

1000元赴中交流被疑統戰 通霄國中、小：1台商個人招待

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