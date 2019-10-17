民進黨提告涉違反兩岸條例 林國慶：惡劣選舉手法

2019-10-17 12:40

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨嘉義縣黨部今天上午由主委林沐惠率5名顧問、執委，到嘉義地檢署提告，質疑表態以無黨籍參選嘉縣山區立委的林國慶，其兒子林智遠任中國福建省平潭政協，且林的家族在平潭擁8家公司，林國慶卻在台灣選立委，質疑將有危台灣的國家安全，提告林智遠涉兩岸人民關係條例，希望檢察官徹查，避免中共透過選舉滲透台灣。

林國慶對此回應，「這種污辱人格的手法，太惡劣」，他說，兒子是堂堂正正、很辛苦的打拚，在中國開設民宿、有一番事業，連太太、女兒也都去幫忙，卻被汙衊成中共同路人，「實在太過分」，希望檢調單位調查、還他公平正義，他也會反告，此外，也希望檢調單位清查民進黨高官，有多少家屬在中國從商？

林國慶表示，兩岸協議終止，在中國的台商權益沒有人顧及，因此台商之間互推人選擔任政協委員，是替台商爭取權益，兒子幫台商說話、沒得到掌聲，卻落此下場，希望選舉回歸單純，不要凌遲他的家人。

林沐惠說，2016年林智遠就擔任中國政協，這可能影響台灣國家的安全，爸爸選台灣立委，可能損失台灣的利益，所以予以舉發；林國慶也在網路曾說，習近平最愛台灣，這都是親中的言論。

律師吳碧娟表示，林智遠有中國的政協職位，還有鼓吹台商投資、其他行為，認為已經違反台灣安全，提告林違反兩岸人民關係條例第33條第4項、第90條。

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