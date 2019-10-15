吳敦義不接競總主委引揣測 國民黨：卓榮泰也沒擔任蔡總部主委

2019-10-15 16:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義決定不擔任總統參選人韓國瑜競選總部主委，引起外界揣測黨中央與韓總部的關係，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天下午受訪表示，吳敦義只是必須統領全黨輔選事宜，統籌立委、總統兩項選舉，因此不便擔任主委，國民黨人才濟濟，更何況民進黨主席卓榮泰也沒擔任蔡英文競選總部主委。

對於媒體詢問未來80多天大選，是由韓國瑜競選總部或黨中央主導選戰策略？杜建德表示，國民黨副主席兼秘書長曾永權擔任韓總部總幹事，因此黨中央與總部是「合而為一」、「水乳交融」，彼此相輔相成，雙方都有設單一窗口溝通協調，步調一致，而且會與立委選舉聯合作戰。

對於吳敦義是否列不分區名單，杜建德沒有正面回應，只說不分區提名辦法會在23日或30日送中常會通過，他保證國民黨的不分區提名一定根據辦法規定，推出具有代表性、功能性與均衡性的名單，號召社會支持國民黨。

談到韓國瑜與對手蔡英文的區別，杜建德說，韓、蔡間的差別就是「中華民國派」VS「台灣獨立派」，蔡英文寄生於中華民國搞台獨，他並呼籲蔡英文公開表態反對台獨，不要再利用「中華民國台灣」六字欺騙善良百姓，另一方面韓國瑜則是一位真正講實話的人。

他強調，蔡英文一到選舉就欺騙中間選票，「中華民國台灣」的說法是把金、馬、澎及南海島嶼放在一邊，依照中華民國憲法選出來的總統就是「中華民國總統」，沒有所謂的「中華民國台灣總統」。

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