放韓假》賴瑞隆轟韓：欺騙選民 創選舉史上最壞惡例

2019-10-15 15:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜今日宣布，正式請假3個月投入總統大選。對此，民進黨立委賴瑞隆受訪痛批，韓國瑜背棄高雄市政，欺騙當初支持他的高雄選民，創下台灣選舉史上最壞的惡例。

賴瑞隆表示，高雄人去年選舉給了韓機會，有89萬票支持韓國瑜，希望能夠兌現「發大財」、「全台首富」政見，結果剛選上不到3個月，韓就說要去選總統，現在市長做不到一年，又宣布要請假3個月。

「高雄人民感到被背叛！」賴瑞隆指出，高雄民眾不是沒給過韓國瑜機會，結果韓國瑜幾個月來無心市政，更直接請假背棄高雄選民，到時候是不是沒選上，才又要跑回來。

賴瑞隆批評，台灣從來就沒有一個政治人物，剛選上一年不到就馬上去選總統，第一年任期就請假3個月，韓國瑜的種種荒唐行徑，已經創下台灣選舉史上最壞的惡例。

賴瑞隆質疑，韓國瑜身為一個政治人物，背叛對高雄的承諾，更創下台灣選舉史上最壞的惡例，11月18日才開始登記為正式候選人，現在連登記都還沒開始，韓國瑜竟提前一個月就開始請假，公然將高雄市政丟在一旁，監察院應該要去了解這種惡例。

他提及，如果韓國瑜這種行為都說得過去，那以後台灣政治教科書都可以改寫，政治人物沒誠信要如何教小孩？如果無心市政可到這種離譜地步，選前承諾可任意背棄，韓應該要知所進退，不要再踐踏高雄人民，否則民眾將響應罷免市長。

對於韓陣營聲稱請假是不利用行政資源輔選？賴瑞隆也批，這說詞完全就是藉口，到高雄來問一問，誰不知道有用行政資源選舉。韓國瑜之所以請假，只是為了讓自己可以去外縣市拚選舉。

賴瑞隆表示，中央政府過去這段時間支持高雄不遺餘力，從登革熱防治經費、核定大林蒲遷村相關經費等，請韓國瑜不要再說「中央卡韓」，所以要出來選總統，像這種說法沒有人會相信。

賴提醒，政治人物最重要還是要有誠信，夜路走多一定會碰到鬼，像這種「吃碗內看碗外」行為，只是讓「韓國瑜」在歷史上變成負面名詞。

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