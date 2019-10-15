放韓假》綠營議員要求韓國瑜繳回1年薪水 高市府回應了

2019-10-15 15:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會高雄青連線議員，今要求請假參選的高雄市長韓國瑜應先跟市民道歉，更應負責任的將整年約230萬元薪水繳回市庫，以示對無心市政及無法履行市長職務負責；高市府表示，部分有薪假的薪資，將全數捐給弱勢團體，換算約19萬元，請假期間也不會支領特支費。

市府說明，根據統計，韓市長自16日起請假，其中108年有13天休假、1天有薪事假，109年7天休假，其餘為無薪事假，換算至109年1月11日止，共有19萬7378元（含假日）薪資，將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶，請假期間也不支領特支費。

高雄市議會高雄青連線議員林智鴻、李喬如、鄭孟洳、黃文益、李雅慧、黃秋媖今天上午舉行記者會，呼籲市長在請假前應該先跟市民道歉，更應該負責任的將一整年約230萬的薪水繳回市庫，以示對無心市政及無法履行市長職務負責。

林智鴻議員表示，從網路上瘋傳明天在屏東傾聽之旅的行程，可以得知韓市長明天下午要開始傾聽之旅，意即從明天起，韓國瑜將有87天無法執行市長職務。

韓國瑜在就職前表示要讓高雄發大財，讓北漂青年返鄉，讓農漁產品賣得出去，結果農漁產品的出口執行率不到6%，說好不選總統，結果自己卻落跑北漂選總統。

議員們表示，當韓國瑜市長選擇請假選總統，就是選擇一條能撈就撈的競選路線，把高雄當備胎，落選後領大筆的選舉補助款回來繼續當市長，呼籲無心市政的韓國瑜市長，在明天傾聽之旅的第一天，將一年的薪水約230萬繳回市庫。

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