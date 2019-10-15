莫健偕AIT政軍組長訪台 深化台美夥伴關係

2019-10-15 11:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）昨起與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪台，是莫健接任AIT主席後第7度訪問，將拜會高層就台美關係各項議題交換意見。外交部今表示，這是例行性訪問，盼雙方持續深化合作夥伴關係。

莫健於10月14日至19日偕AIT政軍組長唐默迪訪台。外交部今表示，莫健此行將拜會我國政府高層及相關部會，就台美關係各項議題交換意見。

外交部今並發布新聞稿，歡迎莫健主席等人來訪，並期盼雙方在現有友好穩固基礎上，持續穩健深化台美各領域的合作夥伴關係。

外交部同時補充，此行是莫健自2016年10月接任AIT主席後第7度訪問。今年3月蔡總統過境檀香山，以及7月過境紐約及丹佛期間，莫健主席均親自迎送並全程陪同，表達美方對蔡總統過境及台美關係的高度重視。

外交部北美司司長姚金祥今天出席例會時說，這是莫健主席的第7次訪問，莫健上任後，每年至少會來兩次，今年也是例行性的上半年和下半年各一次，規劃和高層會晤、拜會相關部會，針對兩國共同關切議題交換意見。

媒體問及有無特別討論主軸，例如明年的台美GCTF規劃等？姚金祥說，台美就GCTF一整年都在交換意見，年底則會針對明年規劃進行討論，但未必是莫健這次的主題。另媒體亦關切台美經貿議題，姚金祥則說，TIFA今年能否召開，目前還在努力中。

姚金祥也表示，莫健此行目前沒有規劃公開活動。

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