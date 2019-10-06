美台國防工業會議登場 美國防部副助理部長、AIT主席出席

今年度「美台國防工業會議」在美東時間6日登場，美方表定出席層級和往年相當，由美國國防部副助理部長海大衛、AIT主席莫健與會。圖為蔡英文總統（前排左二）8月15日參觀「台北國際航太暨國防工業展」，參觀美國將出售的 F-16V BLOCK 70。（資料照，記者方賓照攝）

2019-10-06 23:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」在美東時間6日登場，我國國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群所率代表團已赴美。根據會議議程所揭，美方表定出席層級和往年相當，由美國國防部副助理部長海大衛（David Helvey）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與會。

今年「美台國防工業會議」在美國馬里蘭州登場，根據議程，我國代表團在美東時間六日晚間抵達，隔日上午則由張冠群、莫健等人發表演說，晚餐時間則由海大衛發表主題演講。由於海大衛在去年會議中，表達對美台軍演等具體合作有「各種可能性」的態度，縱使美國國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在事後被問及軍演時稱「沒有計畫」，但其所代表的美方態度仍受關注。

根據既定議程，今年會議將分五階段安排專題會議，包括台海安全研究中心主任梅復興、前國防部副部長陳永康、民進黨立委王定宇、國民黨立委許毓仁、國防院副執行長歐錫富、美國知名學者易思安（Ian Easton）、費學禮（Rick Fisher）等人，將在論壇擔任主持人、講者。今年度會議將在8日中午結束。

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