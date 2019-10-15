我駐西大使投書媒體 盼西國挺台參與國際刑警組織

2019-10-15 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（INTERPOL）今將召開第88屆大會，我國刑事局1月下旬致函INTERPOL表達盼參與訴求，但至今無正式回覆。駐西班牙大使劉德立則在當地時間14日投書西國媒體，呼籲西班牙支持台灣打擊跨國犯罪，讓台灣得以觀察員身分參與INTERPOL體系。

據中央社報導，駐西班牙代表處大使劉德立以「臺灣參與國際刑警組織：共建無漏洞之國際安全網絡」為題，投書西國主流媒體《道理日報》（La Razón），盼西班牙政府支持台灣打擊跨國犯罪。

文中提到，台灣位於亞太戰略位置，且擁有超過2300萬國民，是全球第22大經濟體、第17大國際貿易國，去年更有6890萬旅客進出台灣，是亞洲人流、物流真正樞紐，卻被國際刑警組織體系排除在外已有35年之久，將不利於全球反恐、網路犯罪、電信詐騙等犯罪防治防範努力。

劉德立表示，儘管未能加入國際刑警組織體系，但這幾年台灣在國際上打擊一級犯罪功不可沒，台灣也會努力建立雙邊、多邊合作管道，以打擊國際犯罪。但台灣卻在國際刑警組織體系中缺席，因此在打擊犯罪之路時常受阻。

劉德立還寫說，近年來台灣電信詐騙嫌犯遭羈押於西班牙，而西國在未與台灣政府取得共識之下，將犯嫌引渡至中國；若台灣參與INTERPOL體系，也許可避免導致此類誤解之案例發生。

國際刑警組織將於15日至18日在智利召開第88屆大會，但台灣自1984年因中國入會、而被取代參與資格，自此無法和INTERPOL聯繫、也無法出席大會，對我國因應跨境犯罪執法造成困擾。

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