陳建仁訪教廷 邀神職人員餐敘感謝認識主

2019-10-14 08:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統「聖德專案」於當地時間10月13日（週日）晚間與國籍或曾在台服務之外籍神職人員餐敘。副總統指出，在人生的旅途當中，他要感謝所有神父、修士、修女們的代禱，「沒有你們的代禱」，我們也不可能認識主耶穌基督，也不能成為一個小小的教友努力愛主愛人。

陳建仁表示，此次率團前來參加英國紐曼樞機主教（Card. John Henry Newman）等5位天主教先人封聖典禮，這5位真福都是我們學習的對象，令他們夫妻深受感動，也感受到天主滿滿的慈愛。

副總統接著說，有很多神父、修士、修女們曾經到過台灣服務，非常感謝他們到台灣傳播福音；此外，還有一些來自台灣的神職人員在這裡工作，實際上服務的對象更多，也讓我們深受感動，因此今日特別邀請大家前來聚敘，表達感謝之意。未來，希望在成聖的道路上，跟著聖人去努力。

陳建仁於當地時間10月13日（週日）下午另於駐教廷大使館會晤「聖母無罪方濟傳教修女會」（聖功修女會）台灣分會訪團。

陳建仁表示，非常高興來參加巴西籍的聖功修女會杜思修女等5位天主教先人封聖典禮。事實上，聖功女中、聖功醫院都在台灣做了很多很了不起的工作，這些工作實際上是宣揚了主耶穌基督教導我們的愛主、愛人的聖訓，而且為最小兄弟所做的就是為主耶穌基督而做，所以當我們知道杜思修女封聖的時候，都很興奮，這是天主對台灣的一個降福，也是藉著聖功修女會給台灣一個很大的降福，感謝讚美主!

副總統提到，他老家在高雄旗山，從小就知道聖功醫院是很了不起的醫院。在封聖典禮前，他收到今年12月到輔仁大學演講教會醫院使命的邀請，早已將聖功修女會列入他的演講內容，如今，聖功修女會杜思修女已封聖，代表該會深受肯定。

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