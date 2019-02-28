罕見！ 總統、副總統先後接見教廷樞機主教

蔡英文總統今天下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教。（擷取自影片）

2019-02-28 20:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕在蔡英文總統今天下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教一行之後，陳建仁副總統稍後也接見，陳建仁強調，台灣願意協助教廷共同促進世界各國的宗教自由，讓所有人都能免除宗教迫害的恐懼，擁有真正的信仰自由。

陳建仁表示，非常歡迎教宗方濟各（Pope Francis）特使費洛尼樞機主教來台訪問，並親自主持全國聖體大會，這是台灣天主教會及教友的莫大福氣。明天（3月1日）他太太、女兒和兩個孫子也將參與全國聖體大會，並且都很渴望見到費洛尼樞機主教。

副總統說，台灣天主教會最近喜事連連，包括：新竹教區榮休的劉獻堂主教剛慶祝晉鐸63週年及90歲大壽；耶穌會會士朱立德神父甫慶祝60歲晉鐸以來的25週年銀慶，朱神父在中國大陸的家人也來與會，令人非常感動。台灣的教會也渴望和教廷共同合作，讓中國的天主教未來也能加入全球天主教教徒的行列；教廷萬民福音部助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教，在本月初來台主持宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議，他們也一起交換過意見，知道亞洲區域以後會是教廷萬民福音部在推廣福音工作時，很重要的一塊區域，而台灣的天主教徒也會極力推廣、促使成功。這次費洛尼樞機主教親臨主持明天的天主教全國聖體大會，更是喜上加喜，特別彰顯出教廷對台灣教會的重視。

副總統提到，他曾於2016年及2018年兩度代表蔡總統及台灣人民，赴教廷參加德勒莎修女與先教宗保祿六世等先人的封聖典禮，並向教宗方濟各問候致意。在教廷訪問期間，他充分感受到台梵兩國教會的共融合一，也期盼全世界各地的地方教會，均能享受到與天主的共融。

副總統表示，去年他訪問教廷時，也曾參加在聖伯多祿大教堂內舉行的「為台灣及世界和平祈福彌撒」，誠心祈求天主降福臺海兩岸能夠展開和平對話，也祈求兩岸的天主教友都能得到教宗的眷顧與祝福。

副總統指出，費洛尼樞機主教曾表示，舉凡任何自由民主國家，均充分尊重境內各宗教，不會以政府公權力迫使信徒加入違背信仰原則的組織，更不會干預各宗教的發展。台灣作為一個崇尚自由、民主與人權的國家，非常願意協助教廷共同促進世界各國的宗教自由，讓所有人都能免除宗教迫害的恐懼，擁有真正的信仰自由。

總統蔡英文接見教廷樞機主教影片點閱

副總統陳建仁接見教廷樞機主教影片點閱

蔡英文總統今天下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教。（擷取自影片）

蔡英文總統接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教。（擷取自影片）

副總統陳建仁今天下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）。（擷取自影片）

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