遙測飛機太老舊 農委會擬花17億向民間租7年 藍委很懷疑…

2019-10-14 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕農委會用於空拍任務的2架航遙測飛機，因太老舊準備汰換，國民黨立委馬文君質疑，農委會打算耗資7年近17億元向廠商租用，反觀購入2架新機合計只要7億多，批「不要又是綠營開標案圖利自己人」。農林航空測量所對此則喊冤，指購買新機從採購到手要6至8年，租賃不必遵循採購法，就可縮短為4年，若不盡快縮短採購時間，遇到森林火災、農民亂墾亂栽等狀況恐將無機可用。

據《中時電子報》報導，航遙測飛機的拍攝工作包括國土利用調查及農林調查，但由內政部空勤總隊管理維護的2架飛機機齡都已相當老舊，目前一架已報廢，另一架機齡則已高達40年，2015年農委會及內政部雖曾提出購買新機，但空勤總隊持不同意見，認為耗時過長。

去年農航所徵求專家意見後，決定採「融資租賃」，規畫向民間租賃全新航遙測飛機，每年1億2100萬，7年8億4700萬，共租賃兩架，要花近17億，在租機期滿後再無償移轉給政府。不過針對這項計畫，國民黨立委馬文君質疑，直接購入新機只需6個月，就算計入公務流程要跑，最慢2年內也可完成採購，農航所採租賃最快也是在2022年底取得新機，「租有比買快嗎？」馬文君也說，此標案太有利於民間業者，質疑得標廠商是否符合專業要求？過程是否透明？希望不要又是綠營開標案圖利自己人的案例。

農林航空測量所所長管立豪則喊冤，指購買新機要6至8年，租賃則可縮短為4年，且7年租用經費，其實還包含駕駛、維護和燃料費；反觀直接購買新機須委由空勤總隊管理維護，一樣有隱形成本，並沒有比較省錢。

管立豪也提到，測量所在1973年和1978年分別買下兩架航遙測飛機，兩架每年飛行時速皆是600小時，用途包含森林調查，發生森林大火也能即時掌握狀況，1976年起也提供農用，用來測量水稻面積以及掌握休耕補助的面積調查，若不縮短採購時間，以目前只剩一台40年的元老級飛機來說，遇到森林火災、農民亂墾亂栽等狀況恐將無機可用。

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