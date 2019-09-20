農委會規劃農保+國民年金 陳吉仲：未來老農可月領一萬六

2019-09-20

〔記者簡惠茹／台北報導〕為使農民老年生活更有保障，除調漲老農津貼外，農委會正研擬老農津貼加上國民年金的農民年金新制度。農委會主委陳吉仲昨指出，農民退休制度是蔡英文總統上任後提出的新農業政策，農委會規劃讓農民「同時」選擇參加農保和國民年金保險，補足農保缺乏的老年給付項目，二十五歲開始投保、退休後最高可月領一萬六千多元，五十三歲後加入，退休可月領破萬元。

農民退休制度「不是政策買票」

相較勞保、公保都有老年給付項目，每月平均給付逾一萬七千元，但農保不但沒有老年給付，老農津貼也僅七千五百二十六元，農民退休保障明顯不足。

陳吉仲指出，蔡總統上任後就提出新農民政策，除包含已陸續上路的農民健康保險、農民職災保險、農業保險，要提升農民安全及收入，另外則是農民退休制度，要更保障農民老年生活，這不是大選前才提出，不是政策買票，而是民進黨、蔡總統和行政院、農委會照顧農民的全套福利體系方案。

陳吉仲表示，老農津貼和農保不同，跟農民退休制度更是兩回事，農保不包含老年給付，農保資格滿十五年、六十五歲以上才可請領老農津貼，而農民年金退休制度則將整合農保、老農津貼和國民年金，開放農民以老農津貼為基礎，同時選擇加入國保，農民六十五歲也可領國民年金而更有保障。

例如，國保可自二十五歲開始投保，假設農民從二十五歲同時參加農保和國保，六十五歲起每月除可領目前金額七千二百五十六元的老農津貼外，也可領國民年金九千五百零七元，共計一萬六千七百六十三元；最慢若五十三歲前加入國保，估算老年給付每月可領一萬零一百元。

農保辦公室執行秘書王東良說，農民加入國保，農民需要自負四十％、每月九百多元保費，政府負擔六十％，如果目前符合資格農民都加入國保，政府每年最多負擔三十五億元左右，農民可增老年保障，政府財政負擔相對可減少。

此外，勞保、公保及國保都有老年給付，但農保沒有，而農保給付項目有生育、身障和喪葬津貼；農保辦公室也補充，國民年金和農保重複項目只有身障給付，未來一旦發生會擇優領取，不會有給付項目重複領取問題。

陳吉仲表示，目前農保人數一百一十萬人，已有五十九萬人左右請領老農津貼，相信現在三十歲到四十歲左右的青農未來都能受惠此方案，有完整的農民退休制度後，將可吸引更多年輕農民投入務農。

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