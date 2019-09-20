學者建議 老農津貼整合到國民年金

2019-09-20

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會規劃農民退休制度，未來將開放農民可自由選擇加入國民年金保險，學者認為這是值得推動的政策，但建議要考慮讓國民年金和農保單一化，長遠目標應該把老農津貼整合到國民年金內。

台大農業經濟學系教授雷立芳指出，考量到各職業老年保障公平性，建議農委會是應朝向將農保併入國民年金計算，或是深化農保退休制度，前者可以透過修改國民年金制度，讓國民年金選擇更多元，符合更多人的需求使用，適用不同的身分，讓農民可以選擇更高的保額來保障退休生活，後者則是從農保發展老年給付，但是可能會有農民人數不夠多的問題。

長期研究農保議題的逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，農委會規劃的農民退休金制度值得推動，讓從農者有長期保障，而且農民退休金制度在德國已行之有年，目前台灣農民退休後只能領老農津貼，而國民年金本來的目標就是希望把所有國民納入，支持國民退休生活，農委會試圖把老農津貼和國民年金結合，等於是讓農民退休制度接軌國民年金。

若能保國民年金 農民：一定去保

楊明憲指出，當然也要關心是否增加農業財政負擔，但是選擇與國民年金接軌，農民其實有自費負擔的部分，反而是短期間要談併軌不是很容易，後續推動要朝向農民退休金單純化，兩者整併到國民年金內，考慮修法讓國民年金和老農津貼單一化。

「一定會去保！」屏東蕉農余致榮表示，如果可以有保國民年金當然對農民最好，等於轉去繳交國民年金的保費，老農津貼七千多元說真的在鄉下生活也不太夠用，以後一個月多幾千元的收入，對他們的生活才真的有保障。

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