馬、侯疑遭韓粉網路攻擊 朱立倫：寧可相信是假韓粉

2019-10-12 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕前總統馬英九與新北市長侯友宜疑似因為與國民黨總統提名人韓國瑜互動不夠密切熱絡，遭到韓粉在網路惡意攻擊；前新北市長朱立倫今天表示，寧可相信這些人是「假韓粉」、「假的國民黨支持者」，他也呼籲選舉過程多交朋友、少樹立敵人，不要再自傷與失分。

朱立倫今天上午出席宗瑋公司樹林廠落成典禮，媒體詢問日前馬英九跟鴻海集團創辦人郭台銘互動良好，遭到韓粉攻擊。朱立倫表示，選舉過程應該多交朋友、少樹立敵人，他拜託國民黨支持者不管是不是韓粉，可以多交朋友，不要黨內互打，攻擊前輩，無謂的紛擾只會造成自傷，不會有任何好處。

朱立倫說，現階段他看到黨內最大的問題，就是不要再失分、不要再自傷、不要再網內互打，自己人罵自己人，樹立這麼多敵人，製造無謂的紛擾，不論是馬英九或是侯友宜，都是在為國民黨爭取更多朋友。

朱立倫談到，國慶活動本來就可以有多元的慶祝方式，但是有很多不理性的朋友在網路上攻擊，甚至到他的網頁惡意留言，造成黨內紛擾，「我寧可相信他們絕對是假韓粉、假的國民黨支持者」，目的是引起國民黨內亂，讓黨內失分。他呼籲，國民黨應該先穩住陣腳、不要失分，再來是擴大爭取支持者，不要每天在同溫層裡面，這樣才有機會勝選。

另外，近來網路流傳一份「韓家軍」立委名單，疑為「郭粉」散布，誓言不投曾與韓國瑜同台的立委參選人；朱立倫對此表示，他會持續努力多交朋友，希望選舉過程逐漸化解爭議，讓衝突、對立減少到最低，爭取民眾願意支持國民黨提名的候選人。

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