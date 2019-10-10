避韓？缺席愛國旗愛國家國慶大會 朱立倫：不知道這活動

2019-10-10 16:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由泛藍社團發起、國民黨協辦的「愛國旗愛國家」國慶大會，今天下午在國父紀念館盛大舉行，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬將出席與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人同台；而前新北市長朱立倫選擇出席「2019台灣地板滾球運動邀請賽」，沒參加「愛國旗愛國家」活動，他受訪時說，「不知道有這活動」。

朱立倫在大安運動中心受訪表示，今天來參加地板滾球運動公益活動，國父紀念館那個活動已經來不及了，今天最重要的是早上參加各地升旗典禮。

朱立倫指出，他上午在台中升旗，剛才也在蘆洲參加國慶活動，下午來參加公益活動，反正就各種形式慶祝，像新北市長侯友宜帶著國旗衝硬漢嶺，「代表是硬漢啊！」

朱立倫提及，他今天活動行程一項接著一項，一早在台中參加升旗典禮及替黨內立委參選人輔選，之後去新北市參加活動，現在來大安區參加公益活動，要用快樂的心慶祝國慶。

他談及，至於黨部辦的活動，自己過去也從來沒有參加，都是參加各地升旗典禮，反正用各種方式參與國慶活動都是一件好事。

對於是否有受邀出席「愛國旗愛國家」國慶大會？朱立倫說，他不知道有這活動，過去幾屆擔任市長任內都是參加地方的升旗活動，所以今天就特地去台中參加升旗。

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