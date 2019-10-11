陳水扁用過北監圖書室？ 北院澄清是「誤會」

2019-10-11 21:24

〔記者陳慰慈／台北報導〕台北監獄等監所官員爆發貪瀆弊案，台北地院9日宣判，媒體報導東森集團總裁王令麟被控服刑期間，透過秘書胡曉菁打點時任台北監獄副典獄長蘇清俊，安排王「使用前總統陳水扁曾經用過的北監圖書管理室」，引發陳水扁不滿，今透過「陳水扁新勇哥物語」在臉書發文澄清，在北監期間「從未使用過王令麟被控行賄副典獄長一審判決所稱圖書管理室」。北院晚間發佈新聞稿回應：「應是誤會」。

陳水扁今在臉書「陳水扁新勇哥物語」貼文，以《阿扁不得不澄清》為標題，表示：「阿扁在北監都關在牢房，從未使用過王令麟被控行賄副典獄長一審判決所稱圖書管理室，根據媒體報導台北地院日前判決，王令麟被控服刑期間，利用女特助胡曉菁與時任台北監獄副典獄長蘇清俊熟識，安排他『使用前總統陳水扁曾經用過的北監圖書管理室』，在裡面批公文。但阿扁在北監將近二年，一直都關在和一舍牢房，從未下過工場也沒有到過所謂圖書管理室。未讅台北地院一審判決會無端提到阿扁「曾經用過的北監圖書管理室」，後來被安排王令麟使用？敬請法務部矯正署和北監應公開澄清，台北地院更應公開道歉！」

北院晚間發布新聞稿指出，9日宣判內容所發布的新聞稿，關於被告蘇清俊協助被告王令麟在獄中享有待遇部分的事實僅有:「利用職權參與王令麟訂購報紙之程序、特別接見申請、配業公文審核流程等事務及指示教誨師帶王令麟參觀教區以探詢有無配業意願、容許王令麟於作業期間得批閱東森集團公文及東森電視台買賣文件等，將祖興華交付之王令麟累進處遇成績總表私下拿給胡曉菁查看，並為王令麟傳遞接見名單及假釋審查訊息以滿足王令麟在獄中之需求」；被告祖興華協助部分則為「協助王令僑（即王令麟胞弟）更換教區、將未核准送出之王令麟累進處遇成績總表攜出、協助胡曉菁送入未經核准管制使用的電動剃頭刀入監、為王令麟傳遞訊息，轉交物品予胡曉菁」等，此有北院發布於司法院官網的新聞可參考。

北院表示，陳水扁先生誤認北院判決提及其曾使用台北監獄圖書館管理室而要求北院道歉一事，應有誤會，特此澄清。

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