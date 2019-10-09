被控行賄獄官 一審判刑2年2月 王令麟：上訴到底！

2019-10-09 18:56

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北監獄等監所官員收賄弊案，今天宣判，東森集團總裁王令麟被依交付賄賂罪判刑2年2月、褫奪公權3年；王令麟得知判決結果後，聲明回應指出，他在獄中謹守本份，沒有任何特權與對價，「我不必也不可能行賄，這個判決荒唐到極點，非常遺憾與痛心，我將上訴到底」。

北院判決認為，王令麟透過秘書胡曉菁，以干貝、茶葉、SKII禮盒、牛排、溫泉酒店住宿券等，行賄台北監獄前典獄長蘇清俊等主管、管理員，使他在獄中享受特權禮遇，包括佔用圖書管理室做為總裁辦公室、每日訂6份報紙、協助夾帶東森電視台買賣資料等公文入監批閱、取得累進處遇計算分數表、關照胞弟王令僑移轉舍房、使用專屬剃頭刀等等。

王令麟聲明指出，冤判錯判是最大的罪過，判決書照抄起訴書，無法讓人信服，今天法院的判決「荒唐到極點」，他感到非常的遺憾與痛心，他絕無行賄，不需要也沒有必要行賄，檢察官濫行起訴，判決竟照單全收，「這不是恐龍判決，什麼才是恐龍判決？本人將上訴到底」。

王令麟說，此案歷經5年審判，審判長換了3個，受命法官換了3個，公訴檢察官也換了5個，陪席法官更不知換了多少個，每次換法官換檢察官，案子就重新審理，他拋下工作耗盡心力準備，開了無數次的庭，法官卻不專心審判，在最後辯論時，也未正視被告和律師團提出的證據和辯護內容，可見心證已成，無視被告自證清白的努力。

王令麟聲明，他在監期間謹守分際，沒有任何違規紀錄，更沒有任何特權與對價，司法人員對獄政完全不了解，例如水果茶葉禮盒的部分，他完全不知情，「竟然被判有罪，真是荒謬」；牛排是「吃人一口，還人一斗」的禮貌，「SK2青春露」他也只是幫忙催貨，與監所人員的往來完全不是賄賂，更沒有對價關係，況且他當時即將假釋，沒必要行賄監所人員，王認為此判決刻意扭曲為行賄，昧於證據作判斷，顯然違法。

王令麟強調「我沒有行賄，不必也不可能行賄」，認為司法是正義的最後一道防線，冤判、錯判是對司法最直接的傷害，院、檢草率的起訴與審判，不只扼殺企業家，更是斷絕企業、股東、與4000多位員工生計與台灣的經濟發展，司法正義也將因此蒙羞。

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