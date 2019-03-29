陳水扁痛罵「韓國瑜當總統大家一起死」 中監回應了…

2019-03-29 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前率團出訪中國，還在未告知陸委會的情況下拜會中共官方人士，更進入港澳中聯辦，引起不小爭議。時常在臉書批評時政的前總統陳水扁日前在「新勇哥物語」痛批韓國瑜，還撂下狠話說，如果明年韓國瑜當選總統，等於全台灣人跟著一起死。而陳水扁目前保外就醫，台中監獄表示十分關心他近來的言行，「蒐集資料、密集了解中。」

針對韓國瑜港澳行爭議，陳水扁在「新勇哥物語」395期中開頭就直批，「韓國瑜市長你不要再騙了，你騙高雄人不夠還要騙台灣人，要當台灣總統，我不相信高雄人這麼好騙，我更不相信，善良的台灣人有這麼好騙。」痛斥「如果讓韓國瑜明年不幸當選總統，人進來貨出去，發大財變成解放軍進來，台灣人出去，大家一起死」。

但因為陳水扁目前正接受保外就醫，也同意遵守「不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動」，但因為規定範圍籠統，陳水扁多次差點踩線，中監也密切關心。這次陳水扁拍片痛罵韓國瑜，讓國民黨人士到監察院舉發台中監獄放任受刑人陳水扁違反保外就醫原則。中監副典獄長戴明瑋對此表示，每個月都會派員去查訪陳水扁的病情，以9字簡短回應：「蒐集資料、密集了解中。」

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