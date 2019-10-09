史上最大獄政弊案一審宣判 王令麟行賄典獄長判刑2年2月

2019-10-09 15:07

［記者張文川／台北報導］5年前台北監獄等監所官員爆發貪瀆弊案，前綠島監獄典獄長蘇清俊等獄官，被控收賄、協助受刑人在獄中享有特權，包括替黑道「喬」特別接見、夾帶違禁品，暗助東森集團總裁王令麟在獄中批公司公文、享特殊禮遇，檢方依違背職務收賄、行賄罪嫌起訴23人；台北地院今宣判，蘇清俊依收賄4罪判刑16年、王令麟交付賄賂罪判刑2年2月，褫奪公權3年。可上訴。

全案共起訴7名獄官，其餘被告，台中監獄前副典獄長趙崇智判刑11年8月，台北監獄前主任管理員周秉榮6年10月、前科員祖興華11年、前管理員張文發7月；宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所秘書柯書宇、其妻吳珮瑜等3人無罪。王令麟的秘書胡曉菁也依行賄罪判刑2年2月、褫奪公權3年，黑道牛埔幫人士池泳霖行賄罪判刑2年6月。

監察院2015年6月也通過彈劾7名被訴獄官，以及未涉案的時任北監典獄長方子傑。

北檢2015年1月起訴指控，蘇清俊在擔任北監副典獄長期間，涉向服刑中的王令麟收賄，升任綠島監獄典獄長之前，還「打點」昔日下屬祖興華繼續關照王令麟；蘇清俊並被控接受黑道人士池泳霖等人招待頂上魚翅「升官宴」，長期收受高檔大閘蟹、上等牛肉、各式禮品、紅包等，來關照池泳霖在押的兒子與旗下小弟。

北檢指控，王令麟涉利用旗下協會在北監開辦多媒體創作班、協拍矯正微電影的機會，透過秘書胡曉菁以干貝、茶葉、SKII禮盒、牛排、溫泉酒店住宿券等，行賄蘇清俊與北監主管、管理員，使他在獄中享受特權禮遇。

檢方認為蘇清俊包庇王令麟在獄中享受的6大特權，包括：佔用圖書管理室做為總裁辦公室、每日訂6份報紙、協助夾帶東森電視台買賣資料等公文入監批閱、取得累進處遇計算分數表、關照胞弟王令僑移轉舍房、使用專屬剃頭刀。

蘇清俊也幫胡曉菁請託時任宜蘭監獄典獄長吳載威，通融讓胡曉菁特見民進黨大老吳乃仁，與前內政部次長顏萬進，吳載威則收受5張溫泉酒店住宿招待券。

檢方認為全案上自典獄長、下至管理員一起貪，收賄品項除了現金，還包括搬家費用、購車贊助費、醫美診療費、馬戲團入場券，都列為行賄對價。

台北地院審理4年多，歷經5位審判長、3位受命法官、5位公訴檢察官，今年7月辯論時，王令麟答辯說，檢方抄家式地敲鑼打鼓辦他，他如同被放入「絞肉機」般煎熬，但事實與檢方指控有落差，檢察官草率起訴，使法官須耗費更多時間查證；20年來起訴過他的檢察官都官運亨通，「只因我叫王令麟」，結果他大多都無罪定讞。

王強調，他在獄中未享特權，訂報是依監所的規定申請，電動剃頭刀是因他頭皮長癬，考量衛生才申請新買，也是大家共用；調動教區是獄方要借重他協拍微電影之便，批公文則是利用休息時間，沒有違規；而會見外客、接收管理員代轉的公司文件，他都是被動的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法