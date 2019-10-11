史明追思會13日凱道舉行 住所將成立文史館

2019-10-11 13:35

〔記者李欣芳／台北報導〕獨派大老、總統府資政史明9月20日病逝，享嵩壽103歲，史明教育基金會後天將舉辦有關史明的大遊行和追思會。據悉，史明長期力挺蔡英文總統，支持她競選連任，因此蔡總統後天下午也將出席在凱達格蘭大道舉辦的的史明追思會。

這場名為「振魂護國 史明畢業典禮 — 與史明歐里桑再走一段台灣路」的遊行等追思活動，13日下午1時在台灣大學校門口集合，2時正式出發，將遊行到凱道，並在凱道等追思會。史明教育基金會董事長黃敏紅今天接受本報訪問表示，期盼後天的活動有超過1萬人參與，估計應該也會突破萬人參加。

有關對史明身後的規劃與如何紀念？黃敏紅表示，史明在日本東京的新珍味餐廳4樓將設史明展覽室，此外，由於史明生前持有的手稿及相關資料很多，未來將整理相關資料並推動數位掃描，因此規劃在史明新莊住所成立文史館。

10月13日史明教育基金會、獨立台灣會將邀請民眾走上街頭，從台大走至凱道，用直接的行動，追思史明歐里桑與每一位曾經為獨立建國犧牲奉獻的前輩先賢。其中，凱道的公祭與追思會將開放民眾獻花悼念。

總統府秘書長陳菊4日前往史明最後的「人生學堂」致意，並呼籲13日當天「咱作伙走」，讓歐里桑看到一代代的台灣青年，會繼續一步步推動台灣的進步。

13日遊行與追思會活動聯絡人藍士博受訪表示，蔡總統、民進黨主席卓榮泰與桃園市長鄭文燦都將參與後天在凱道舉行的史明追思會。

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